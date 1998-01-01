Обещают чудо, но забирают последнее: На что идут мошенники в погоне за деньгами пенсионеров

, 7:24 Репортаж 134

Впереди Новый год, а это значит, в дома людей приходят праздник и радость. Но есть те, для кого новогодняя эйфория — это отличный повод обмануть, развести и украсть.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Мария Иванова

Целая армия мошенников перед Новым годом отправляется на свой циничный промысел. В центре внимания злоумышленников — прежде всего пожилые люди. Они доверчивы и бессильны, а главное у них есть сбережения. В итоге шокирующие случаи, когда бедные старики лишаются последних денег.

Десятки людей в основном пожилого возраста пришли на новогоднюю презентацию оздоровительных товаров китайской компании. Одним из первых перед собравшимися выступает некий врач, которого пригласили организаторы. Он авторитетно и эффектно убеждает собравшихся, что абсолютно все поликлиники и аптеки в сговоре, цель которого причинить как можно больше страданий простому человеку.

 — Вам назначат колоссальных список различных медикаментов. Вы будете долго ожидать положительного эффекта. Не надейтесь, он не наступит, — говорит врачеватель.

Но выход, конечно, есть — товары этой фирмы, которыми пользуется и сам якобы врач. Новая жизнь у каждого, кто воспользуется, начнется буквально на следующий день. Ассортимент в буквальном смысле поражает разнообразием. Вот прокладки со встроенным микрочипом — помогут не только от женских, но и мужских болезней. А эту чудо-расческу против облысения за 18 тысяч рублей нужно просто приложить к телу. Заодно она улучшит артериальное давление, снимет боль в суставах с помощью встроенного лазера, и это далеко не все на что способна инновационная расческа.

У кого проблемы там, например, с животом. Вот, пожалуйста, жировые складки убирает. В целях косметических, пожалуйста, всё это, — предлагает предприимчивый врач.

Ну, как тут не потратиться? К тому же, по утверждению представителей компании, прибор является медицинским. Так ли это — проверяем прямо при сотрудниках фирмы — вводим название аппарата на сайте Роздравнадзора. В специальном реестре ведомства прописаны изделия, которые прошли все проверки, имеют все сертификаты и действительно могут лечить.

— Данные отсутствуют, — говорит корреспондент Пятого канала Алексей Полторанин.

— Вы что набираете? Я сейчас наберу любое другое слово, я найду в этом? Где вы сейчас ищете? — спрашивает сотрудник фирмы.

Это реестр медицинских изделий, — отвечает корреспондент.

В Росздравнадзоре нам лишний раз подтвердили — аппарат является незарегистрированным медицинским изделием. Вреда возможно и не будет, но вот пользы точно никакой — уверены врачи.

— Если бы благодаря прикладыванию какого-либо материала сустав восстанавливался, уверяю вас — мы бы давно этим занимались, — рассказывает ведущий специалист по травматологии и ортопедии сети медицинских клиник Юрий Дорофеев.

Аналогичный прибор предлагал купить петербургским пенсионерам Марии Васильевне и Алексею Ивановичу — 28-летний молодой человек. Он постучался в их квартиру и сделал им очень соблазнительное предложение. Мол, в магазине прибор стоит намного дороже, но только сегодня действует уникальная предновогодняя акция с доставкой на дом. Пожилая пара согласилась купить аппарат и показала предполагаемому мошеннику, где лежат деньги.

— Вот на эту табуретку он встал и за этой коробкой рукой достал эту сумку, разложил деньги. Я говорю, а он себе раз в сумку свою и ушел, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шункин.

Через пару суток мошенник был задержан.

— В чем вы подозреваетесь? — спрашивает полицейский.

— Я не знаю. Разобраться, что якобы я, подрабатывая продажей медприборов обокрал кого-то, — отвечает задержанный.

И количество таких историй перед Новым годом растет как снежный ком. Только полицейские рапортовали об успешном задержании в Петербурге. Как в Московскую полицию обратилась, 101-летняя Вера Сергеевна тоже ветеран. Она лишилась всех своих денег что откладывала на похороны.

— 295 тысяч. Начала копить как на пенсию пошла, — говорит ветеран Великой Отечественной войны Вера Галактионова.

На днях к ней постучалась женщина, представившись работником Совета ветеранов. Она предложила пенсионерке оформить бесплатный новогодний заказ в виде молочных продуктов и попросила подготовить банки. Пока Вера Сергеевна собирала с незнакомкой емкости на кухне, сообщница шарила по комнатам.

— Открыла гардероб и все выбрала. Деньги были в гардеробе, — рассказывает Вера Галактионова.

В списке уловок, благодаря которым, обманывают стариков на первом месте, конечно, обещания главного — здоровья. Медицинские приборы, чудо-таблетки и порошки. На втором месте — бытовые вопросы. От замены счетчиков газа до продажи уникальных фильтров для очистки воды. Далее уже — откровенный криминал.

Воровство или обмен настоящих рублей на поддельные купюры. Конечно, никто и никогда не подсчитывал масштаб бизнеса на доверчивости стариков. Но он, понятное дело, измеряется сотнями миллионов и десятками тысяч обманутых.

Во время Дня открытых дверей в Петербурге так никто и не купил этот чудо-массажер. Но визитки с номерами телефонов продавцов — разобрали все.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину, укравшего у пенсионера два миллиона рублей.

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