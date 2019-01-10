Украина требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД России в Крыму

, 22:07 38

Претензии Киева относятся к официальной странице представительства МИД России в Симферополе.

Фото: www.globallookpress.com

Украинское посольство в Лондоне обратилось с жалобой в службу поддержки Twitter, в которой потребовало ликвидировать верифицированную страницу представительства МИД России в Крыму. Как сообщают «Известия», информация об этом была опубликована в четверг, 10 января, на официальной странице внешнеполитического ведомства Украины в сервисе микроблогов.

— Мы отправили официальную жалобу TwitterSupport. Абсолютно недопустимо ставить так называемому МИД России в оккупированном Крыму синюю галочку! Россия незаконно аннексировала Крым, а также милитаризирует его и совершает грубые нарушения прав человека. Twitter должен заблокировать этот аккаунт! — указали украинские дипломаты.

Требование Киева относится к аккаунту Russia’s MFA in Crimea (@PMSimferopol) — это официальная страница представительства МИД России в Симферополе. Аккаунт был зарегистрирован в марте 2015 года и имеет знак верификации.

Ранее Пятый канал сообщал, что Киев пошел на обман с томосом об автокефалии. Ради красивого хода на Украину в Рождество привезли документ без всех положенных подписей.

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