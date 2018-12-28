Дональд Трамп посетил участок американо-мексиканской границы

Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 января, прибыл в Техас, где посетил пограничный пункт в Рио-Гранде. Визит главы Штатов на границу с Мексикой состоялся на фоне противостояния Трамп и Конгресса в вопросе строительства стены на американо-мексиканской границе.

Трамп остается непреклонен в решении одного из пунктов своей предвыборной программы — пограничному барьеру на границе с Мексикой быть.

— Мы говорим не только о Мексике. Во всем мире, они приходят, потому что это — слабое место… Нам нужна безопасность, нам нужна такая поддержка, которую вы хотите… Будь то сталь и бетон, — все равно. Нам нужен барьер, — подчеркнул президент США.

На строительство стены требуется более пяти миллиардов долларов, правительство готово выделить на это менее полутора миллиардов. Из-за спора по законопроекту о государственном финансировании строительства преграды в США уже случился шатдаун — с 22 декабря в стране не работает четверть госучреждений. Кроме того, Трамп был вынужден отменить поездку в Давос на Всемирный экономический форум, который будет проходить в Швейцарии с 22 по 25 января.

В связи с кризисной ситуации на границе с Мексикой 8 января Дональд Трамп обратился к нации. Общественность ожидала, что в своем выступлении президент объявит чрезвычайное положение, однако этого не произошло. Идея с введением чрезвычайного положения вновь зазвучала 10 января — Трамп заявил, что если договориться с демократами не удастся, то он введет в США режим ЧП. Как сообщает «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники в администрации США, Белый дом в настоящее время усиленно ищет неиспользованные средства, чтобы после введения чрезвычайного положения пустить найденные деньги на строительство стены.