Герцогиня Сассекская Меган Маркл в рамках своей работы в благотворительной организации Smart Works приняла участие в подборе одежды для собеседования с работодателем.

Smart Works оказывает помощь домохозяйкам, которые решили устроиться на работу. С ними проводят тренинги на повышение самооценки, подбирают им одежду, объясняют как лучше всего проходить собеседования с работодателями. Маркл сотрудничает с данной организацией с марта прошлого года и не раз общалась с женщинами, которые обращаются сюда за помощью. Обычно супруга принца Гарри просто беседует с дамами, однако в этот раз ей довелось выбрать платья и аксессуары для 56-летней Пэтси Уордалли.

Меган Маркл, внешний вид которой не единожды критиковали злопыхатели, ответственно подошла к своим обязанностям. Герцогиня Сассекская подобрала для своей подопечной несколько комплектов одежды, куда вошли платья, различные варианты пальто и аксессуары.

Ранее Пятый канал сообщал, что королева Великобритании Елизавета II высказала Меган Маркл претензии по поводу ее гардероба.