Назад в СССР отправляет своих гостей Михаил Поляков из Партизанска. Ценитель прошлого уместил 70 лет истории в своем гараже. Получилось арт-пространство, которое ничем не отличается от обычного музея. Все экспонаты родом из советского союза — мебель, телефоны, печатные машинки — собраны и куплены на собственные деньги.

Мимо этого часового на вышке не пройдешь — заметная фигура. Впрочем, здесь он не столько охраняет периметр, сколько просто привлекает внимание. Двери гаража Михаила Полянкова открыты для всех.

По документам это никакой не музей. Так — гаражные боксы в спальном районе города Партизанска. А по факту — тысячи раритетов. На полках резных сервантов из дуба и красного дерева бюсты вождей, игрушки, которыми мечтал похвастаться во дворе каждый октябренок, богатые вазы и предметы интерьера, на зависть любой советской домохозяйке.

Это сложно назвать музеем в классическом смысле, скорее, арт-пространство, где каждый предмет можно использовать. Точно также каких-нибудь полвека назад на столе партийного чиновника лежало зеленое сукно, стоял телефон, коммутатор. Да что там! Здесь даже паркет из советского прошлого. Он пролежал на складе больше пятидесяти лет. Теперь полноценный музейный экспонат.

Читайте также Испанский пенсионер построил летающую тарелку на заднем дворе — видео

В гостях у Михаила ребята из местной школы. О чудаке-коллекционере в небольшом приморском городе знает, наверное, каждый. Сам владелец свой музей в шутку называет «секретным бункером вождя». Хотя какая тут секретность! От желающих попасть на экскурсию отбоя нет.

Декоратор по профессии, Михаил Полянков полжизни проработал в кинотеатре. Отсюда целая полка со старыми кинокамерами и прокатными машинами. На советские годы пришлось его детство, а ранние воспоминания — самые яркие, вот и выбрал именно этот период истории для своего хобби. Вообще, говорит, все получилось как-то само собой.

— Ну я в этом жил. Именно в это время. Мы жили в этом 70 лет. Для кого-то это плохое прошлое, для кого-то хорошее. Но это наша история, и это меня заряжает, — рассказывает коллекционер, владелец «музея СССР» Михаил Полянков.

Кабинет чиновника, комната писателя, зал воинской славы. Школьников Михаил проводит по всем трем этажам истории. Как раз сейчас в школе этот период они учат по учебникам.

Вся экспозиция, по большому счету, разместилась в четырех боксах с небольшой пристройкой бывшего гаражного кооператива «Строитель». Совсем недавно Михаил Полянков приобрел еще четыре гаража, так что для него, можно сказать, музейная история только начинается.

Здесь уже свежий ремонт. Михаил все делает своими руками — без спонсоров и господдрежки. Через пару месяцев площади увеличатся в два раза.

Музей для Михаила стал делом всей жизни. Причем, Полянков не продал ни одного билета — все экскурсии бесплатны. Коллекционер говорит — история принадлежит всем.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье десантировался отряд Дедов Морозов. Экстремалы-парашютисты спрыгнули с четырех воздушных шаров с высоты 2,5 тысячи метров.