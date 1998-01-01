В США признали обладание Россией оружия с эффектом «четвертого измерения»

Сверхзвуковое оружие России позволяет говорить о достижении «четвертого измерения» в оборонной сфере. Об этом заявил отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для газеты The Hill.

По словам военного специалиста, Россия и Китай значительно расширили свои боевые возможности. Сверхзвуковые средства подобные комплексу «Авангард» позволяют говорить об «эффекте четвертого измерения», которое значительно сокращает окно принятия решения противником. В свою очередь, США не обладает подобными технологиями, и не способны справиться с актуальными угрозами, отметил Томпсон.

Зачетные испытания системы прошли 26 декабря в присутствии Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина. Тогда гиперзвуковая ракета поразила цель на расстоянии шести тысяч километров. Ранее об этом рассказывал Пятый канал.