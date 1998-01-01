Уральский изобретатель создал «свободную» инвалидную коляску— видео

Механик из Екатеринбурга Александр Быков воплотил в жизнь собственный проект инвалидной коляски. Она позволяет людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться и даже делать физические упражнения, рассказывает URA.RU.

В своем интервью Александр рассказал, что в 1985 году он получил серьезную травму на военной службе и долго пользовался инвалидными колясками.

— Они предназначены, чтобы доехать из пункта А в Б, но инвалиды практически живут в них. Из-за них человек, у которого поврежден позвоночник, наносит себе еще больший вред, — поясняет изобретатель.

После долгих лет проектов, изменений и доработок, он, наконец, собрал коляску, которая поможет людям с ограниченными возможностями. Изобретение Быкова помогает вставать — механизм поднимает человека, как только он наклоняется вперед. Кроме того, коляска может стать тренажером.

Подобные устройства уже существуют — например, коляски на электроприводах или кушетка-вертикализатор. Но они стоят значительные суммы, а коляска Быкова, по его же словам, обойдется не больше 10 тысяч рублей. Сам изобретатель рассказал, что при создании он пользовался деталями стандартной коляски Armet. Коляску уже протестировали в областном центре реабилитации инвалидов.

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