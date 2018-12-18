Пенсии на Украине сократились вдвое за последние пять лет

Размер минимальной пенсии и прожиточного минимума сократился в 2,2 раза за пять лет правления Петра Порошенко, заявил член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик при этом отметил постоянный увеличивающиеся тарифы ЖКХ и цены на продукты. Оппозиционер обвинил в откровенной лжи лидеров Майдана, которые обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий.

— Минимальная пенсия за пять лет сократилась в 2,2 раза. В 2013 году ее размер достигал $118,8, с 1 декабря 2018 года не превышает даже $53,2 (1497 грн). Размер прожиточного минимума за пять лет также сократился в 2,2 раза ― со $147,2 до $65,9, — отметил Медведчук.

Оппозиционер добавил, что рост средней заработной платы в 2018 году связан не с доходами украинцев, а заработком чиновников и руководителей госпредприятий. Медведчук напомнил, что с 2014 года тарифы на газ увеличились почти в 12 раз.

Политик отметил, что администрация Петра Порошенко вместо попыток вывести страну из кризиса сеет церковный и языковой раскол.

Ранее Пятый канал рассказывал о махинациях с томосом Константинополя, на которые пошел президент Украины.