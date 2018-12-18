Пенсии на Украине сократились вдвое за последние пять лет

Размер минимальной пенсии и прожиточного минимума сократился в 2,2 раза за пять лет правления Петра Порошенко, заявил член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политик при этом отметил постоянный увеличивающиеся тарифы ЖКХ и цены на продукты. Оппозиционер обвинил в откровенной лжи лидеров Майдана, которые обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий.
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Оппозиционер добавил, что рост средней заработной платы в 2018 году связан не с доходами украинцев, а заработком чиновников и руководителей госпредприятий. Медведчук напомнил, что с 2014 года тарифы на газ увеличились почти в 12 раз.
Политик отметил, что администрация Петра Порошенко вместо попыток вывести страну из кризиса сеет церковный и языковой раскол.
Ранее Пятый канал рассказывал о махинациях с томосом Константинополя, на которые пошел президент Украины.