Зачем Порошенко обманул украинцев «недоподписанным» томосом

Из путешествия томоса на историческую родину, обратно в Стамбул, в Киеве не сделали большого события. Документ покинул Трапезную церковь Софийского монастыря незаметно. Шум поднялся, когда обнаружили пропажу. Была даже версия, что сам Петр Порошенко так и не смог выпустить сверток из рук и увлек его в домовый храм, что находится рядом с особняком президента. Томос мог бы занять место прямо под фреской с изображением семьи Порошенко. Но вдруг выяснилось — документ на подписании. Опять.

— Либо это очень серьезный недочет, который просто — потеря лица, совершенно неприличная вещь. Либо это сознательный, просчитанный вариант, — пояснил Александр Дворкин, профессор церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

То есть все это «томосопочитание» в Киеве — с прямыми трансляциями и очередью из желающих посмотреть на заморский документ — можно считать лишь разминкой. Томос был не настоящий.

— Под ним стояла только одна подпись патриарха Варфоломея, тогда как должна была стоять подпись всех членов синода, поскольку — и других объяснений здесь быть не может — непременно нужно было Порошенко, чтобы томос 7 января был в Киеве, вот его срочно туда отвезли, фактически не действительный, — рассказал общественный деятель Владимир Легойда.

Украинцам о том, что томос «недоподписанный», сообщать, конечно, не стали. Зачем, если в Киеве многие потянулись к нему словно к чудотворной святыне. Но этот лист способен лишь на пиар-эффект перед выборами. Бумага в Киеве в Рождество, рядом президент. Дооформить можно и потом.

Сомнительные герои или как на Украине украли иконы из Киево-Печерской лавры

Куда больше внимания в украинской столице сейчас уделяют расправе над несогласными священниками. Приходят агитировать за автокефалию и праворадикалы, но в вопросах веры они оказываются не сильны — например, не могут вспомнить даже «Отче наш».

Наместник Киево-Печерской Лавры даже обратился к Порошенко.

— Я хочу сказать Петру Алексеевичу, что если у него осталась вера: не выгоняйте Христа из Украины. Вы уйдете с поста президента или останетесь на новый срок, если вас народ изберет. Но не поддавайтесь этому шантажу, — отметил владыка Павел.

Расчет на то, что украинский раскол не встретит сопротивления в остальном православном мире. Но, например, греческий священный синод — один из самых влиятельных в православии — признавать украинскую автокефалию пока отказался.

А вот в Стамбуле Томос сегодня «доподписали».

— Видимо, это преднамеренная такая усложненность. Процедура имеет место ради того, чтобы картинка была, как говорится, красивее, — объяснил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор церковной истории Владислав Петрушко.

И ведь действительно, что помешает Порошенко устроить новое шоу с доставкой дополненной и усиленной версии Томоса обратно в Киев? Точно не здравый смысл. Здесь руководствуются совсем другими механизмами и другими мотивами. Чтобы отвлечь народ от происходящего абсурда, украинский президент может, например, заявить, что томос, подписанный дважды, делает церковь вдвойне автокефальнее.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Петр Порошенко наградил киевского патриарха Филарета.