Спасатели нашли тело второй жертвы крушения самолета в Испании

, 12:29 Видео 25

Небольшой самолет летел из португальского города Кашкайш в испанский городок Фуэнтеррабия.

Фото, видео: Пятый канал, euroweeklynews.com

В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет. Два человека, находившиеся на борту погибли. Инцидент произошел в горах на севере страны, 10 января.

Спасателям понадобилось больше суток, чтобы обнаружить место катастрофы. Добраться к нему мешали сильный ветер и туман.

По предварительным данным погода и стала причиной аварии. Пилот в условиях ограниченной видимости потерял ориентир и врезался в склон горы.

Положение корпуса самолета говорит о том, что летчик даже не пытался увести его от земли. В тумане он ее просто не увидел.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Таиланде неисправный самолет с российскими туристами развернули на ВПП.

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