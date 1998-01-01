Спасатели нашли тело второй жертвы крушения самолета в Испании

В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет. Два человека, находившиеся на борту погибли. Инцидент произошел в горах на севере страны, 10 января.

Спасателям понадобилось больше суток, чтобы обнаружить место катастрофы. Добраться к нему мешали сильный ветер и туман.

По предварительным данным погода и стала причиной аварии. Пилот в условиях ограниченной видимости потерял ориентир и врезался в склон горы.

Положение корпуса самолета говорит о том, что летчик даже не пытался увести его от земли. В тумане он ее просто не увидел.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Таиланде неисправный самолет с российскими туристами развернули на ВПП.