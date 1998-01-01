Роналду проведут ДНК-тест в связи с обвинениями в изнасиловании

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Бывшая девушка нападающего «Ювентуса» Жасмин Леннар заявила, что готова помочь Кэтрин Майорге, которая ранее рассказала, что футболист изнасиловал ее в 2009 году.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Звезда футбола Криштиану Роналду вновь в центре скандала.

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об изнасиловании фигурантом которого является обладатель золотого мяча. Роналду направлен ордер на принудительное проведение ДНК- теста.

С обвинениями выступает бывшая модель Кэтрин Майорги. По ее словам, Ронадлду домогался до нее в 2009 году. Начатое тогда дело быстро замяли. Стороны якобы подписали мировое соглашение, девушка получила почти 400 тысяч долларов отступных. Но теперь решила вновь вернуться к болезненной для нее теме. Роналду свою причастность к совершению преступления отрицает.

Секс-скандал не единственная неприятность звездного футболиста. 21 января ему предстоит предстать перед судом в Испании по обвинению в неуплате налогов. Следствие считает, что португалец скрывал свои доходы, используя подставные компании. Ему грозит срок до двух лет тюрьмы и штраф — 19 миллионов евро.

Ранее Пятый канал рассказывал, что бывшая девушка Роналду заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами двуличности и других психологических проблем футболиста.

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