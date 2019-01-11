Молоко в спирт: Садальский рассказал об операции и советах врачей

, 12:16 Эксклюзивное интервью 88

Актер прошел через трудоемкую, но безболезненную операцию стентирования — установки каркаса в сердечный сосуд.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Станислав Садальский рассказал, что значат его фотографии из больничной палаты — артисту делали операцию на сердце. Актер прошел через стентирование — во время процедуры в забитый холестерином сосуд устанавливается каркас (стент), который позволяет крови двигаться свободнее.

— Там (в сердце — прим. ред.) нашли три бляшки, которые на 80% забили канал сердечный. Это отражалось на дыхании, я себя берег на сцене, — рассказал Садальский.

По словам Станислава, операция была совсем безболезненной, а в своем Instagram он похвалил хирурга, филигранно выполнившего стентирование.

 
 
 
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Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Сейчас артист задается вопросом — пить ли ему статины или нет. Эти препараты должны снижать уровень холестерина, но Садальский засомневался в их эффективности.

— Врачи говорят, лучше чеснок есть и молоко добавлять в спирт, — сказал Станислав в интервью Пятому каналу.

Ранее Пятый канал рассказывал о шутливой публикации Садальского в Instagram. Актер выложил фото с монитором Холтера и написал, что теперь ему стоит опасаться полиции.

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