Молоко в спирт: Садальский рассказал об операции и советах врачей

Станислав Садальский рассказал, что значат его фотографии из больничной палаты — артисту делали операцию на сердце. Актер прошел через стентирование — во время процедуры в забитый холестерином сосуд устанавливается каркас (стент), который позволяет крови двигаться свободнее.

— Там (в сердце — прим. ред.) нашли три бляшки, которые на 80% забили канал сердечный. Это отражалось на дыхании, я себя берег на сцене, — рассказал Садальский.

По словам Станислава, операция была совсем безболезненной, а в своем Instagram он похвалил хирурга, филигранно выполнившего стентирование.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 10 Янв 2019 в 4:54 PST

Сейчас артист задается вопросом — пить ли ему статины или нет. Эти препараты должны снижать уровень холестерина, но Садальский засомневался в их эффективности.

— Врачи говорят, лучше чеснок есть и молоко добавлять в спирт, — сказал Станислав в интервью Пятому каналу.

Ранее Пятый канал рассказывал о шутливой публикации Садальского в Instagram. Актер выложил фото с монитором Холтера и написал, что теперь ему стоит опасаться полиции.