Смотри, что ешь! На молочной продукции появится запись о растительных жирах

Информация о заменителях жира появится на упаковке или этикетке всей молочной продукции. С 11 января вступают в силу новые требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

— Информация о наличии заменителях молочного жира, обязательно должна быть заметна потребителю. Теперь покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов, — отметила глава Роскачества Елена Саратцева.

Согласно новым требованиям, сметану содержащую растительные жиры, запрещается назвать на этикетке «сметаной». Вместо этого на упаковке появится надпись «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Аналогичные правила будут действовать и в отношении остальной молочной продукции.

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