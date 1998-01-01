Букмекеры вычислили шансы Бузовой и Шнурова поехать на «Евровидение»

, 10:27 23

Лидер группы «Ленинград» и ведущая «Дома-2» обошли Басту, но проигрывают Юлиане Карауловой.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 330

Аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» выяснил, с какой вероятностью Сергей Шнуров и Ольга Бузова смогут представить Россию на будущем «Евровидении». Шансы у двух скандальных исполнителей примерно равные и составляют 14%, сообщает ФАН.

Чем руководствовались букмекеры при определении процента, не сообщается. Высокая вероятность представить Россию в 2019 году у Юлианы Карауловой в дуэте с Manizha — целых 20%. Один из самых низких процентов у Басты — букмекеры определили ему 6%.

Букмекерские коэффициенты и прогнозы уже давно вышли за пределы спорта. При желании можно поставить не только на то, кто поедет на «Евровидение», но и на то, кто выиграет. Например, на прошедшем в этом году конкурсе, в фаворитах у букмекеров был Израиль, Эстония и Чехия, а наименее вероятным победителем считалась Белоруссия.

«Евровидение-2019» пройдет с 14-го по 18 мая в израильском Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал рассказывал, что поклонники предложили отправить Шнурова на «Евровидение».

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