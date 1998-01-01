Депутат Госдумы предложил знакомить детей с алкоголем с 13 лет

, 22:32 Эксклюзивное интервью 49

Парламентарий Андрей Свинцов считает, что в семье нужно начинать рассказывать о вреде алкоголя с 13 лет, а в 16 лет и вовсе — дать попробовать.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике от фракции ЛДПР Андрей Свинцов прокомментировал Пятому каналу свою инициативу о том, что детям с 13 лет надо рассказывать об алкоголе и последствиях его употребления в кругу семьи. Более того, депутат считает, что, если правильно подать информацию и даже дать попробовать ребенку от 16 до 18 лет 50 граммов спиртного — это убережет чадо от алкоголизма и других негативных последствий.

— Почему у нас все время большое количество и отравлений, и большой объем употребления крепких спиртных напитков в отличие, например, от стран Европы — потому что полностью отсутствует культура обучения и пропаганды среди (подростков — прим.ред.) переходного периода, — говорит Андрей Свинцов.

Автор инициативы считает, что если родители все правильно донесут до детей, то ко времени вступления во взрослую жизнь у них сформируется правильное отношение к алкоголю. И они не будут испытывать его действие на себе, выпивая «всякие растворители» ящиками.

При этом Свинцов подобную политику намеревается проводить и в своей семье. В интервью депутат рассказал, что, когда его дочери исполнится 13 лет, он также будет рассказывать ей о вреде курения и алкоголя, объяснять последствия употребления и к чему это приводит.

Ранее Пятый канал сообщил, нетрезвого Брюса Уиллиса под руки вывели из клуба в британской столице.

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