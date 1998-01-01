«Крепкий орешек» уже не тот: Нетрезвого Брюса Уиллиса под руки вывели из клуба

Неприятно удивил своих поклонников Брюс Уиллис. «Крепкий орешек» крепко выпил на вечеринке в одном из лондонских клубов. Вышел на улицу, шатаясь.

Охранник заботливо поддерживал актера, чтобы тот не упал. Звезду Голливуда быстро погрузили в машину. Но несколько скандальных снимков папарацци успели сделать.

Фотовспышки разозлили актера, и он сделал неприличный жест, подняв средний палец, чем немало удивил окружающих. Ведь обычно Брюс ведет себя как примерный муж и отец.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на съемках фильма Эдварда Нортона с Брюсом Уиллисом погиб человек.