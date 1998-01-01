Парламент Македонии согласился на изменение названия страны

Парламент Македонии принял в пятницу, 11 января, поправку к конституции, сообщает Reuters. Это позволило, наконец, изменить название страны на Республику Северная Македония. Процедуру согласовали с Грецией, чтобы положить конец многолетнему спору. Прежнее название государства не устраивало Афины, так как топоним «Македония» географически распространяется, в том числе и на греческую Эгейскую Македонию, что якобы могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие.

Восемьдесят один депутат в 120-местном парламенте проголосовал «за». В октябре 2018 года законопроект был принят в первом чтении большинством голосов парламентариев.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Македонии вышли на акцию протеста против переименования страны.