Парламент Македонии согласился на изменение названия страны

, 22:01 41

Процедура была согласована с Грецией, чтобы прекратить многолетний спор.

Фото: www.globallookpress.com

Парламент Македонии принял в пятницу, 11 января, поправку к конституции, сообщает Reuters. Это позволило, наконец, изменить название страны на Республику Северная Македония. Процедуру согласовали с Грецией, чтобы положить конец многолетнему спору. Прежнее название государства не устраивало Афины, так как топоним «Македония» географически распространяется, в том числе и на греческую Эгейскую Македонию, что якобы могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и на культурное наследие.

Восемьдесят один депутат в 120-местном парламенте проголосовал «за». В октябре 2018 года законопроект был принят в первом чтении большинством голосов парламентариев.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Македонии вышли на акцию протеста против переименования страны.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:21
Мария Порошина в пятый раз стала матерью
22:53
Появилось видео с места спецоперации в Махачкале по ликвидации боевиков
22:44
София Ротару вновь выступит в России — мнение астролога
22:32
Депутат Госдумы предложил знакомить детей с алкоголем с 13 лет
22:21
Племянница Сергея Скрипаля уверена, что его нет в живых
22:01
Парламент Македонии согласился на изменение названия страны
21:51
«Это позор» — Фуркад прокомментировал победу Логинова на Кубке мира
21:38
Американские военные направят корабли в Арктику
21:24
Погодные аномалии: из-за снегопада в Москве отменены и задержаны более 45 рейсов
21:10
«Так и съела бы сама себя: Анита Цой похвасталась своими округлившимися формами
20:48
Биатлонист Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира
20:35
ТОП-3: Неожиданные последствия событий игровой индустрии
20:34
Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
20:29
Три боевика уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане — НАК
20:24
В МИД назвали ключевое условие для мирного договора России с Японией
20:12
Афины встретили Ангелу Меркель беспорядками
20:07
Жительница Москвы обвинила «помощника» Элджея в «интимном кастинге»
19:55
Обнародован список претендентов на участие в «Евровидении-2019» от России
19:43
Предполагаемые похитители криминального авторитета Василенко попали на видео
19:31
«Русская Кардашьян» ошарашила подписчиков новыми откровенными фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама