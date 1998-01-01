Легенда Голливуда — актер Роберт Де Ниро — в одном из самых дорогих ресторанов Лимы, столицы Перу, попробовал все пункты из меню. Об этом рассказал местному изданию elcomercio шеф-повар заведения. Ресторан специализируется на национальной кухне, и особенно — на приготовлении блюд из редких продуктов, которые привозят из разных уголков страны.

Instagram ресторана изобилует всевозможными необычными видами пищи. В частности, в нем можно отведать блюдо под названием «кушуро» — водоросли, которые растут в водоемах Анд на высоте более трех тысяч метров, или «араса» — плоды, которые встречаются только на берегах Амазонки.

Шеф-повар этого аутентичного заведения Вирджилио Мартинес рассказал, что Де Ниро якобы «съел все меню» из 16 блюд, которые преимущественно состояли из различных моллюсков, а также трав.

Instagram @virgiliocentral

Мартинес добавил, что 75-летнего актера мало кто узнал из гостей, так как он был в шляпе и не афишировал свое присутствие. Также, по словам шеф-повара, голливудский актер посетил их ресторан одним из первых в своей поездке по Перу.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роберт Де Ниро разводится с женой после 20 лет совместной жизни.