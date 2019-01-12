«Диктатор»: США отказались признать легитимность президента Венесуэлы Мадуро

США не собираются признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и прибегнут к любым рычагам давления на власти этой страны, заявил «боевой ястреб» американской политики — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть, — приводит РИА Новости высказывание политика.

Болтон назвал прошедшие президентские выборы в Венесуэле «несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия».

— Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле, — добавил Болтон.

Накануне свои «пять копеек» вставил и госсекретарь Майк Помпео, заявивший, что США продолжат вводить санкции против членов венесуэльского правительства и членов их семей. Высокопоставленный американский дипломат назвал инаугурацию Мадуро «нелегитимной узурпацией власти» и призвал к поддержке оппозиции.

Как сообщал Пятый канал, по итогам президентских выборов в Венесуэле в мае прошлого года за Мадуро проголосовали почти 6,2 миллиона избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиции набрал 1,9 миллиона голосов. 10 января Мадуро после церемонии инаугурации приступил к своему второму сроку президентства, который продлится до 2025 года.

Напряжение ситуации вокруг богатой нефтью Венесуэлы стало нарастать после смерти яркой политической фигуры — президента Уго Чавеса, которого и сменил Мадуро. США, а также ряд соседних латиноамериканских государства стали как коршуны атаковать официальный Каракас, обвиняя его во всем, что, по их мнению, касается демократических прав и свобод.