Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок

Победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро в четверг, 10 января, официально вступил в должность главы государства на второй срок, который продлится до 2025 года, передает ТАСС.

Церемония принесения присяги проходила в здании Верховного суда, а не в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте), которая находится под контролем оппозиции с начала политического кризиса в декабре 2015 года.

На инаугурации Россию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Также присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и Южной Осетии.

Многие страны отказываются признавать Мадуро президентом Венесуэлы. В частности, это Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия, Чили. Они призвали Мадуро передать свои полномочия как раз оппозиционной Национальной ассамблее.

Не остались в стороне и США, которые уже не первый год позволяют себе открыто вмешиваться во внутренние дела богатой нефтью Венесуэлы. Так, госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что США продолжат вводить санкции против членов венесуэльского правительства и членов их семей. Высокопоставленный американский дипломат назвал инаугурацию Мадуро «нелегитимной узурпацией власти» и также призвал к поддержке Национальной ассамблеи.

Еще дальше пошел Парагвай, который заявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом и закрывает свое посольство.

По итогам президентских выборов в Венесуэле в мае прошлого года за Мадуро проголосовали почти 6,2 миллиона избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиции набрал 1,9 миллиона голосов.

Ранее Пятый канал сообщал, как в декабре Венесуэла привела армию в состояние полной боеготовности для отпора «заговорщикам».