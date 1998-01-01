SpaceX проведет массовую чистку кадров и уволит 600 сотрудников

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Американская компания объясняет это своей «космической миссией».

Фото: www.globallookpress.com

Американская компания SpaceX сократит 10% своего персонала — 600 сотрудников из шести тысяч — для формирования более компактного штата.

Руководство объясняет такое решение высокими задачами — «это позволит преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования», пишет ТАСС.

Также сообщается, что всем, кто попадет в список на увольнение, компания обещает компенсацию за два месяца работы, а также помощь в трудоустройстве.

Основную прибыль SpaceX получает от запусков коммерческих спутников и спутников национальной безопасности. Кроме того, компания имеет доход от двух контрактов с NASA: на доставку грузов на Международную космическую станцию и на разработку корабля, который доставит космонавтов на космическую станцию.

Как ранее сообщал Пятый канал, глава SpaceX Илон Маск опубликовал снимок второй ступени ракеты-носителя Starship («Звездолет») для суборбитального полета.

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