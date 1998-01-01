Участница «Битвы экстрасенсов» пришла в бешенство из-за разоблачения телепроекта

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Кажетта Ахметжанова утверждает, что свою жизнь посвятила помощи и служению людям.

Фото: ВКонтакте @Кажетта Ахметжанова

Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пришла в неописуемую ярость из-за разоблачительного фильма журналиста ВГТРК Бориса Соболева «Идущие к черту», посвященного магам, шаманам и экстрасенсам всех мастей.

— Я экстрасенс, ясновидящая, свою жизнь посвятила помощи и служению людям. При помощи своих экстрасенсорных способностей я помогаю решить многие проблемы, с которыми сталкивается человек, — цитирует Дни.ру Ахметжанову.

Нашумевший фильм Соболева она назвала «подлой ложью».

— Вообще, когда недобросовестные журналисты начинают поливать грязью экстрасенсов, это — последнее дело, — возмущается Ахметжанова. — К сожалению, русскому человеку гораздо проще обвинить в своих бедах какого-то экстрасенса, колдуна, мага.

Она причислила себя также к когорте тех людей, «которые помогают и исцеляют других», а потому «клеветать на нее нельзя».

Гнев участницы «Битвы экстрасенсов» вполне объясним — ведь после успеха на телепроекте у нее теперь нет отбоя от клиентов, а вот разоблачающий фильм может добавить в бочку с медом не одну ложку дегтя.

Во второй серии документального фильма «Идущие к черту» Соболев демонстрирует, как обманным путем, очень часто пользуясь горем людей, псевдоцелители зарабатывают миллионы.

— Аудитория культурных, научных и религиозно-просветительских программ уже в восемь раз меньше одной лишь программы «Битва экстрасенсов». Все эти мистические истории не только нас оглупляют, но и обманывают, подавая спектакль за правду, — говорит Соболев в своей картине.

Чтобы не быть голословным, журналист пригласил поучаствовать в фильме знаменитых экстрасенсов из телепроекта и без дублей продемонстрировать свои способности. При этом на чистый эксперимент согласился только Анатолий Леденев, который, кстати сказать, ошибся, тем самым не подтвердив свои сверхспособности.

Ранее Пятый канал рассказывал, что по словам экс-редактора «Битвы экстрасенсов» Олега Лоскутова, участники проекта готовы заплатить за прохождение в финал любые суммы.

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