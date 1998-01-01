Участница «Битвы экстрасенсов» пришла в бешенство из-за разоблачения телепроекта

Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пришла в неописуемую ярость из-за разоблачительного фильма журналиста ВГТРК Бориса Соболева «Идущие к черту», посвященного магам, шаманам и экстрасенсам всех мастей.
Нашумевший фильм Соболева она назвала «подлой ложью».
Она причислила себя также к когорте тех людей, «которые помогают и исцеляют других», а потому «клеветать на нее нельзя».
Гнев участницы «Битвы экстрасенсов» вполне объясним — ведь после успеха на телепроекте у нее теперь нет отбоя от клиентов, а вот разоблачающий фильм может добавить в бочку с медом не одну ложку дегтя.
Во второй серии документального фильма «Идущие к черту» Соболев демонстрирует, как обманным путем, очень часто пользуясь горем людей, псевдоцелители зарабатывают миллионы.
Чтобы не быть голословным, журналист пригласил поучаствовать в фильме знаменитых экстрасенсов из телепроекта и без дублей продемонстрировать свои способности. При этом на чистый эксперимент согласился только Анатолий Леденев, который, кстати сказать, ошибся, тем самым не подтвердив свои сверхспособности.
Ранее Пятый канал рассказывал, что по словам экс-редактора «Битвы экстрасенсов» Олега Лоскутова, участники проекта готовы заплатить за прохождение в финал любые суммы.