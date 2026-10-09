«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

К проверке подключились специалисты, занимающиеся расследованием киберпреступлений.

Полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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Полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы

Польские правоохранители начали проверку сообщений о возможной подготовке нападений в учебных заведениях, которые в социальных сетях получили название «кровавая пятница». Об этом сообщил портал Interia со ссылкой на полицию.

Поводом для распространения тревожных сообщений стало нападение подростка с ножом на уборщицу в одной из начальных школ. После этого в сети появились предупреждения о якобы готовящихся новых акциях насилия.

На данный момент полиция задержала десять человек. Их подозревают в распространении угроз, связанных с возможными нападениями на образовательные учреждения. К проверке подключились специалисты, занимающиеся расследованием киберпреступлений.

При этом правоохранительные органы пока не располагают подтверждениями того, что запланированные нападения действительно состоятся. В полиции призвали граждан не поддаваться панике и ориентироваться только на официальную информацию.

Несмотря на отсутствие подтверждений, меры безопасности возле школ по всей Польше были усилены. Полицейские увеличили количество патрулей, а также проводят встречи с учащимися и рассказывают им, как действовать в случае возникновения опасности.

Одна из учениц рассказала, что получила большое количество предупреждений о «кровавой пятнице». При этом, отметила она, среди множества сообщений сложно понять, какие из них являются ложными, а какие могут представлять реальную угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в польском городе Остроленка 19-летний студент напал с ножом на одногруппников и преподавательницу в здании Профессионального училищного комплекса. Ножевое ранение руки получила одна из преподавательниц. Всего пострадали семь человек. После нападения студент скрылся с места происшествия.

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