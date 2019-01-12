Грузовой автомобиль протаранил 10 припаркованных автомобилей в Москве. Авария произошла на 29-м километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), 12 января.

В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места аварии. Судя по фото, после наезда грузовик завалился на припаркованные машины.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из Уфы, где иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе.