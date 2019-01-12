Грузовик «подмял» 10 автомобилей в Москве — кадры с места

, 10:55 Эксклюзивное фото 740

Авария произошла на 29 километре МКАД. Никто не пострадал.

Фото, видео: Пятый канал

Грузовой автомобиль протаранил 10 припаркованных автомобилей в Москве. Авария произошла на 29-м километре Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), 12 января.

В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места аварии. Судя по фото, после наезда грузовик завалился на припаркованные машины.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из Уфы, где иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе.

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