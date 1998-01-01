Видео: команду Каргинова сняли с гонок «КАМАЗ-мастер» за наезд на зрителя

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Мужчина не успел уйти с траектории КАМАЗа и попал под колесо во время заезда пятого этапа.

Фото, видео: Facebook @Peter Gdoy R

Организаторы гонок «КАМАЗ-мастер» ралли «Дакар — 2019» дисквалифицировали российскую команду Андрея Каргинова. Поводом для такого решения стал инцидент с наездом на зрителя во время заезда пятого этапа.

Заезд проходил на 452-километровом маршруте Такна — Ариекипа. В основном ехать участникам приходилось по руслам пересохших рек, занесенным песчаными дюнами. На вершине одной из таких дюн на особенно сложном участке и стояла группа зрителей.

По видео, которое очевидцы опубликовали в сети, видно: когда стало ясно, что траектория движения грузовика идет ровно через дюну со зрителями, люди начали разбегаться в стороны. Один из поклонников гонки споткнулся и упал, в результате чего машина проехала по его ноге.

— Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак, — комментируют организаторы «КАМАЗ-мастер».

Однако судьи были непреклонны: экипаж Каргинова был дисквалифицирован за наезд на зрителя и неоказание ему помощи. Такое решение показалось слишком жестким организаторам гонки.

— Андрей, конечно, этого не видел, потому что это был подъем — через лобовое стекло было видно только небо и верхнюю часть горы. О случившемся он узнал только по прибытию на бивуак, — рассказывает Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер».

Кроме того, по сообщению Чагина, экипаж под управлением Каргинова большую часть трассы шел с серьезной поломкой — у машины отказал редуктор переднего моста, ехать приходилось только на заднем приводе.

Прим этом экипаж Каргинова сделал серьезную заявку на победу — по итогам четвертого заезда команда вырвалась на первое место. После отстранения команды Каргинова от участия лидером пятого этапа и промежуточной турнирной таблицы стал экипаж Эдуарда Николаева.

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