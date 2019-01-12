Железобетонную трубу высотой в 100 метров взорвали в Петербурге — видео

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Трубу завода «Пигмент» на Октябрьской набережной решили демонтировать, был выбран самый оптимальный способ — взрывные работы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Железобетонную трубу завода «Пигмент» решили демонтировать с помощью взрывных работ — момент обрушения 96-метровой конструкции попал на видео. Весь процесс демонтажа контролировала компания «Промстройвзрыв». В интервью каналу 78 гендиректор компании Виталий Губайдулин рассказал о подготовке к работам.

— Буровые работы заняли три дня, взрывные работы — еще два дня. Все подготовительные работы были завершены еще в ноябре, но по просьбе заказчика демонтаж перенесли на 2019 год, — рассказал он.

Демонтаж был проведен по всем правилам техники безопасности, прочие здания и люди не пострадали.

Завод «Пигмент» находится на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Лакокрасочное предприятие было основано в 1858 году, но сейчас постепенно теряет свой облик — территории завода скупают строительные компании, а инфраструктура демонтируется.

Ранее Пятый канал публиковал видео неконтролируемого взрыва — в крымском городе Щелкино взорвались два газовых баллона.

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