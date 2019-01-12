Момент взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму попал на видео

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ЧП произошло в городе Щелкино. Никто не пострадал.

Фото, видео: ВКонтакте: Николай Морбо

В крымском городе Щелкино произошел взрыв — на крыже девятиэтажного дома взорвались два газовых баллона. Один из очевидцев в социальных сетях выложил кадры, на которых отчетливо виден момент ЧП — сначала с крыши дома идет густой черный дым, а затем раздается взрыв.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал, также нет разрушений. После произошедшего разгорелся пожар, но он был локализован на площади 12 квадратных метров.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места взрыва в Париже.

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