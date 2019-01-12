Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

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Ранее врио заместителя губернатора области Марина Чекунова предложила медикам помыть полы и повесить занавески в ответ на заявления о проблемах.

Фото: ВКонтакте @ngalexsandrov-rss

Заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал неоднозначные слова Марины Чекуновой об уборке в больнице. Напомним, врио заместителя губернатора региона в ответ на жалобы медиков предложила тем вымыть полы и повесить занавески в поликлинике. Слова Кавинова приводят «Известия».

— Мне ни в коем случае не хотелось бы обвинять Марину Анатольевну в непрофессионализме, в грубости, но, наверное, про занавески она могла бы не публично заявить, а главному врачу лично сказать, — пояснил Кавинов.

Также он рассказал, что Чекунова работает только месяц и сейчас разбирается со всеми накопившимися проблемами. Реакция от самой Чекуновой не заставила себя ждать — чиновница решила провести в медучреждении генеральную уборку, сообщает РЕН ТВ.

— В понедельник в струнинской поликлинике (больнице имени Струнина — прим. ред.) пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00, — заявила Чекунова.

Ранее Пятый канал передавал слова чиновницы Ольги Глацких, которая ушла в отставку. Она сказала школьникам, что государство не просило их родителей рожать, чем «прославилась» на всю страну.

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Комментарии

Виктор Викторов Сегодня, 19:22 #

Тяжело это...Из грязи и да, в князи ... Ну держите свои мысли под замком!!! Даже если не уважаете людей. В кои-то веки выбилась наверх. Нас в СССР в Высшей школе МВД СССР обучали педагогике и трем психологиям сразу: общей, криминальной и ювенальной.... Казалось ,тогда "А зачем она нам, "ментам". Ох, как очень пригодилась в работе с людьми.

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