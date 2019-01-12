Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал неоднозначные слова Марины Чекуновой об уборке в больнице. Напомним, врио заместителя губернатора региона в ответ на жалобы медиков предложила тем вымыть полы и повесить занавески в поликлинике. Слова Кавинова приводят «Известия».
Также он рассказал, что Чекунова работает только месяц и сейчас разбирается со всеми накопившимися проблемами. Реакция от самой Чекуновой не заставила себя ждать — чиновница решила провести в медучреждении генеральную уборку, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Пятый канал передавал слова чиновницы Ольги Глацких, которая ушла в отставку. Она сказала школьникам, что государство не просило их родителей рожать, чем «прославилась» на всю страну.