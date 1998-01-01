Подруга Фредди Меркьюри заработала на «Богемской рапсодии» более $50 миллионов

Возлюбленная Фредди Меркьюри, Мэри Остин получила от создателей «Богемской рапсодии» более $50 миллионов, сообщает Daily Mirror. Остин заработала огромную сумму благодаря своему праву на 50% от доходов певца. Мэри была девушкой Меркьюри в последние годы жизни певца. Фредди оставил ей право на половину своих будущих заработков, поэтому она получила процент от сборов «Богемской рапсодии» — картина собрала в общей сложности $771 миллион.

«Рапсодия» рассказывает о периоде с 1970-го по 1985 год: фильм посвящен жизни и творчеству Фредди Меркьюри и группы «Queen». Известно, что Остин не принимала участия в съемках, но «благословила» режиссера и съемочную группу на создание фильма о своем возлюбленном.

Ранее Пятый канал рассказывал, что композиция Bohemian Rapsody стала самой прослушиваемой песней ХХ века в интернете.