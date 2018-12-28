В Ингушетии совершено покушение на высокопоставленного полицейского

В результате обстрела автомобиля главы республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркиева ранены трое охранников.

Как стало известно Пятому каналу, покушение на жизнь высокопоставленного полицейского произошло на трассе в районе населенного пункта Сунжи. Неизвестные на «Ладе Гранте» догнали бронированный Mercedes Эльжаркиева и открыли огонь из автомата. В автомобиль чиновника попали 17 пуль, трое охранников были ранены. Сам глава ЦПЭ не пострадал. Информация уточняется.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с отцом братьев Гасангусейновых, который рассказал об обстоятельствах убийства дагестанцев.