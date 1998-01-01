Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья

Корреспондент Пятого канала встретился с отцом убитых в 2016 году братьев Муртазаали Гасангусейновым, который рассказал о расправе над его сыновьями.

По словам жителя селения Гоор-Хиндах Шамильского района Дагестана, 23 августа его дети загнали скот и позвонили матери. После этого их тела нашли у одной из горных троп. На телах погибших были обнаружены многочисленные огнестрельные ранения.

Сначала в правоохранительных органах сообщили родителям, что их сыновья подозревались в покушении на сотрудников внутренних дел. Однако спустя год прокурорская проверка не выявила доказательств по этому делу. Кроме того, в конце августа 2016 года на территории Шамильского района не был введен режим контртеррористической операции. Убийц братьев Гасангусейновых до сих пор не нашли.

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина эту тему подняла дагестанская журналистка. Президент поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину взять расследование этого дела на личный контроль.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.