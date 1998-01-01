Скончалась супруга американского режиссера Стива Бушеми

Жена американского актера и режиссера, лауреата «Золотого глобуса» Стива Бушеми Джо Андрес скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, близкий к семье.

Джо Андрес известна своими работами в качестве хореографа, автора сценария, режиссера и художника. Несколько лет назад Стив Бушеми заявлял, что именно жена создала его любимое произведение искусства. Помимо этого, в 1996 году в свет вышел короткометражный фильм «Черный коршун», где Джо выступила как автор сценария, режиссер, монтажер, а также сама снялась в ленте вместе с супругом и сыном.

Стив Бушеми и Джо Андрес стали супругами в 1987 году. У них есть общий сын Люциан.

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