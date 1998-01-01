В Сургуте самолет совершил аварийную посадку

В аэропорту Сургута в 07.05 по местному времени (05.05 по московскому времени — прим. ред.) совершил вынужденную посадку «Боинг-738» авиакомпании «Победа». Борт выполнял рейс по маршруту Сургут — Махачкала. Точное количество пассажиров на борту пока не известно. По информации Пятого канала, причина инцидента — сработал датчик не закрытия передней стойки шасси.

Ранее Пятый канал сообщил, что самолет, следовавший из Симферополя в Москву, вынужденно вернулся в порт вылета. На борту авиалайнера компании «Северный ветер» находились 174 пассажира и семь членов экипажа. В 20.56 была произведена посадка. Пострадавших нет.