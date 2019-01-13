Замену пистолета Макарова пустят в производство в этом году

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны стартует уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Новое оружие призвано заменить легендарный пистолет Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Как сообщает издание, межведомственная комиссия, отвечающая за присвоение литеры О1, которая разрешает серийное производство, завершит работу в марте 2019 года. После этого начнется выпуск серии новых образцов вооружения.

В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. Главные претенденты — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.

Ранее Пятый канал сообщал, что разработка госкорпорации «Ростех» подтвердила характеристики и боеготовность нового пистолета в экстремальных условиях. Прочность разработки и баллистические характеристики оружия проверяли на полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах.