Замену пистолета Макарова пустят в производство в этом году

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Сейчас решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.

Фото: kalashnikov.media

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны стартует уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Новое оружие призвано заменить легендарный пистолет Макарова, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Как сообщает издание, межведомственная комиссия, отвечающая за присвоение литеры О1, которая разрешает серийное производство, завершит работу в марте 2019 года. После этого начнется выпуск серии новых образцов вооружения.

В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс. Главные претенденты — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.

Ранее Пятый канал сообщал, что разработка госкорпорации «Ростех» подтвердила характеристики и боеготовность нового пистолета в экстремальных условиях. Прочность разработки и баллистические характеристики оружия проверяли на полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах.

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