Столкнул беременную с лестницы: семья чиновников терроризирует целый подъезд в Свердловской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 54 0

Жильцы уверены, что делается это с целью нажиться на них.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Агрессивный сосед терроризирует целый подъезд в Свердловской области

Жители дома на улице Лесной в городе Асбест Свердловской области пожаловались на многолетние конфликты с соседом Виктором Давыдовым. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала многодетная мать Ирина.

По словам женщины, сосед регулярно конфликтует с жильцами и оскорбляет детей. По ее словам, в январе, когда она была беременна, Давыдов столкнул ее с лестницы. Женщину госпитализировали с угрозой выкидыша.

Новый конфликт произошел совсем недавно. Муж Ирины, участник СВО, попытался поговорить с соседом, однако разговор перерос в драку. После этого Давыдов написал заявление в полицию.

Жильцы также утверждают, что Давыдов снимает происходящие конфликты на видео, а затем обращается в суд. Мужчина уже добился выплаты моральной компенсации от двух семей.

Адвокат пояснил, что подготовка одной жалобы обходится примерно в 25 тысяч рублей, а размер взысканий может достигать 60 тысяч. Ирина признается, что таких средств у нее нет.

Жильцы связывают отсутствие реакции на действия агрессивного соседа с его родственными связями. По их словам, одна из дочерей Давыдова работает в местной Думе, а другая — в городском суде.

Сами жильцы пока не обращались в прокуратуру или Следственный комитет. Но они надеются найти рычаги давления, чтобы сосед оставил их в покое.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем конфликте в подмосковной деревне Мотяково, где спортсмен без рук Павел и его жена Анжела заявили о нападении со стороны соседа.

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