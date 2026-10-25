Новая встреча уже обсуждается: Кремль раскрыл, где могут увидеться Путин и Трамп

Окончательных договоренностей пока нет, однако возможность переговоров лидеров России и США уже рассматривается.
Фото: © РИА Новости
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Путин и Трамп могут вновь увидеться в ноябре на саммите АТЭС
Новая двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, возможность проведения переговоров сейчас находится «на рабочем столе».
В Кремле рассчитывают не только на двустороннюю встречу Путина и Трампа, но и на возможные трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Песков подчеркнул, что окончательных договоренностей пока нет.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Китай занимается подготовкой возможной встречи лидеров России, КНР и США.
Саммит АТЭС должен пройти в Шэньчжене 18–19 ноября.
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