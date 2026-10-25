Подорвался на мине возле Хорлов: в Херсонской области погиб депутат
Власти региона выразили соболезнования его семье и коллегам.
Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
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Депутат Сергей Глухенко погиб после подрыва на мине в Херсонской области
Депутат Каланчакского муниципального совета Сергей Глухенко погиб в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По предварительной информации, 56-летний депутат подорвался на мине «Лепесток» в районе села Хорлы.
Сальдо выразил соболезнования родным, близким и коллегам Глухенко. Отдельно губернатор обратился к матери погибшего и сообщил, что ей окажут необходимую поддержку.
«Его матери, потерявшей сына, выражаю слова глубочайшего сочувствия. Обязательно окажем ей необходимую поддержку», — написал Сальдо.
Глухенко родился в Каланчаке и на протяжении многих лет руководил метеостанцией в Хорлах. По словам губернатора, депутата уважали местные жители.
«Для всех его гибель стала тяжелой потерей», — добавил Сальдо.
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