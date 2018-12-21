Видео: Нетрезвый мужчина устроили дебош в аэропорту «Домодедово»

Пассажиры сняли на видео дебошира, который устроил потасовку в столичном аэропорту «Домодедово». Мужчина пугал людей громкими криками и катался по полу, а после оказал сопротивление стражам порядка.

Заблокированный в кресле буян несколько раз пнул полицейского и пообещал «вбить ему нос в голову». Все попытки вразумить нарушителя встречали агрессивную реакцию. Уже в наручниках он продолжал сыпать оскорблениями и угрозами.

Прибывшие на подкрепление сотрудники службы безопасности забрали хулигана. Неизвестно, что стало причиной такого неадекватного поведения.

Ранее Пятый канал рассказывал, как чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин устроил скандал на рейсе «Сочи — Москва».