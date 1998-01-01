Газовая граната взорвалась в МИД Израиля в Иерусалиме, есть пострадавшие

Газовая граната взорвалась в здании МИД Израиля в Иерусалиме 13 января. По предварительным данным, от слезоточивого газа в результате взрыва пострадали несколько охранников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Иерусалима.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении склада, где хранятся гранаты. Предположительно, один из сотрудников службы безопасности активизировал гранату, приняв ее за учебный муляж. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Эвакуация из здания ведомства не потребовалось.

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