Газовая граната взорвалась в МИД Израиля в Иерусалиме, есть пострадавшие

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Инцидент произошел в помещении склада 13 января.

Фото: Dsai.ca

Газовая граната взорвалась в здании МИД Израиля в Иерусалиме 13 января. По предварительным данным, от слезоточивого газа в результате взрыва пострадали несколько охранников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Иерусалима.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении склада, где хранятся гранаты. Предположительно, один из сотрудников службы безопасности активизировал гранату, приняв ее за учебный муляж. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Эвакуация из здания ведомства не потребовалось.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Перу взорвался пляжный клуб.

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