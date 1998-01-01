В Перу произошел взрыв в здании пляжного клуба «Лас-Пальмас в Азии». Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило диспетчерам экстренной службы в 21.17 по местному времени.

По предварительной информации в помещении взорвались газовые баллоны. Вслед за взрывом дом охватил пожар. Глава 24-го командования департамента Лима Юг бригадный майор Вито Монополи в беседе с журналистами сообщил, что в результате ЧП пострадавших нет. До прибытия пожарных ситуацию на месте контролировали добровольцы.

Момент взрыва попал на видео. Кадры были опубликованы в Twitter.

Terrible lo que acaba de suceder en playa Las Palmas, Asia. pic.twitter.com/P3vdhqknec — César Hinostrollza P (@DocHinostroza) 13 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Подмосковье водители сняли на видео пожар на АЗС.