Скончался актер и педагог Евгений Радомысленский

Актер, режиссер и педагог Евгений Радомысленский ушел из жизни в возрасте 83 лет, ночью 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Института современного искусства (ИСИ) Ирину Сухолет.
Заслуженный деятель РСФСР преподавал в ИСИ на протяжении 25 лет.
Прощание с Радомысленским пройдет утром 15 января в ДК имени Горбунова. В храме архангела Михаила состоится отпевание, а похоронят артиста и педагога на Троекуровском кладбище.
Евгений Радомысленский с 1957–1959 годы являлся актером Театра имени Моссовета, до 1963-го работал в театре «Современник». Поставил свыше 80 спектаклей, а также был режиссером кинофильмов.
В Школе-студии МХАТ среди его учеников были