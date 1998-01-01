Скончался актер и педагог Евгений Радомысленский

, 19:14 167

Режиссер умер на 84-м году жизни.

Фото: Вконтакте @Евгений Радомысленский

Актер, режиссер и педагог Евгений Радомысленский ушел из жизни в возрасте 83 лет, ночью 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Института современного искусства (ИСИ) Ирину Сухолет.

Заслуженный деятель РСФСР преподавал в ИСИ на протяжении 25 лет.

— Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело… 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда… — сказала женщина.

Прощание с Радомысленским пройдет утром 15 января в ДК имени Горбунова. В храме архангела Михаила состоится отпевание, а похоронят артиста и педагога на Троекуровском кладбище.

Евгений Радомысленский с 1957–1959 годы являлся актером Театра имени Моссовета, до 1963-го работал в театре «Современник». Поставил свыше 80 спектаклей, а также был режиссером кинофильмов.

В Школе-студии МХАТ среди его учеников были Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.

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