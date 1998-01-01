Автомобили времен Великой Отечественной проехали по центру Петербурга

«Машины победы», спасавшие жизнь ленинградцев в годы блокады, проехали по улицам Санкт-Петербурга в воскресенье, 13 января. Выставка-проезд ретро-техники состоялась в рамках проекта «Машины Победы на Дороге Жизни», приуроченного к приближающейся 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, которая будет отмечаться 27 января.

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По Невскому проспекту проехали полтора десятка раритетов — ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, «Виллис», «Додж», «Студебеккер» и другие. Кроме того, образцы вооружения красноармейцев и другую атрибутику представили более сотни участников военно-исторических клубов. Как следует разглядеть все это и потрогать своими руками зрители могли на Дворцовой площади, где проходила выставка.

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Ленинград оказался в кольце фашистских войск 8 сентября 1941 года и получать продовольствие и другую помощь мог только по Дороге жизни, проложенной по льду замерзшего Ладожского озера. На обратном пути грузовики эвакуировали истощенных голодом жителей города.

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Ранее Пятый канал сообщал, что на улицах Петербурга к 75-летию снятия блокады начали раздавать «Ленточки ленинградской победы».