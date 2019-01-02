«Настоящее чудо»: Нюша показала, как кормит грудью свою дочку

, 1:50 Фото 23

Поклонники в комментариях отметили, что певица стала идеальной матерью для своей малышки.

Фото: www.globallookpress.com

Популярная российская певица Нюша продолжает радовать поклонников умилительными фото с участием своей двухмесячной дочурки. На этот раз она показала самое сокровенное — процесс грудного вскармливания.

— Настоящее чудо, — подписала фото Нюша, добавив хэштег — «и пусть весь мир подождет».

 
 
 
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Настоящее чудо❤️ 💫 #доброеутро #ипустьвесьмирподождет

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Выдержанная и нежная фотография столько важного для первых месяцев взаимоотношений между мамой и малышом процесса вызвала шквал восхищенных комментариев.

— Как это мило

— Как говорила моя мамочка: «Ты запомнишься это чувство навсегда»

— Потрясающий кадр!!!

— Конечно же подождет! Это чудо природы отменить нельзя, Счастье…

А некоторые вступили в диспут о том, до какого возраста можно и нужно кормить малыша грудью. К единому мнения участники спора прийти не смогли.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Нюша уже вернулась на сцену, прервав декретный отпуск. Первый концерт певицы после родов состоялся 31 декабря 2018 года.

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