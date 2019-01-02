«Настоящее чудо»: Нюша показала, как кормит грудью свою дочку

Популярная российская певица Нюша продолжает радовать поклонников умилительными фото с участием своей двухмесячной дочурки. На этот раз она показала самое сокровенное — процесс грудного вскармливания.
— Настоящее чудо, — подписала фото Нюша, добавив хэштег — «и пусть весь мир подождет».
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Выдержанная и нежная фотография столько важного для первых месяцев взаимоотношений между мамой и малышом процесса вызвала шквал восхищенных комментариев.
— Как это мило
— Как говорила моя мамочка: «Ты запомнишься это чувство навсегда»
— Потрясающий кадр!!!
— Конечно же подождет! Это чудо природы отменить нельзя, Счастье…
А некоторые вступили в диспут о том, до какого возраста можно и нужно кормить малыша грудью. К единому мнения участники спора прийти не смогли.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Нюша уже вернулась на сцену, прервав декретный отпуск. Первый концерт певицы после родов состоялся 31 декабря 2018 года.