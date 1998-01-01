В Забайкальском крае сгорел многоквартирный дом

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Пожар произошел рано утром. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось без малого четыре часа.

Фото: www.депгопб.забайкальск.рф

Многоквартирный дом в поселке Дарасун Карымовского района Забайкальского края загорелся рано утром 14 января. Сообщение о пожаре поступило в 5 часов 16 минут по местному времени. Пожарные расчеты поселкового отряда МЧС, а также из расположенных рядом населенных пунктов Тыргетуй, Новокручинский и Атамановка и пожарной части города Чита немедленно выдвинулись на место пожара. Об этом сообщает пресс-службе «Забайкалпожспаса».

К моменту прибытия пожарных восьмиквартирный дом был охвачен огнем. В результате, полностью сгорели четыре квартиры, еще две пострадали. Кроме того, сгорели дворовые постройки. Огонь был полностью потушен в 9 часов 6 минут. Во время пожара никто из жителей дома не пострадал. Всего в ликвидации были задействованы 42 человека и 11 единиц техники.

www.депгопб.забайкальскийкрай.рф

В поселке Дарасун, расположенном в 65 км от столицы края Читы, проживает почти семь тысяч человек. В настоящее время, до данным синоптиков, в регионе стоят 20-градусные морозы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как почти 40 человек были спасены во время пожара в многоэтажном доме в Туле.

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