Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое

В результате частичного обрушения подъезда с девятого по восьмой этаж после хлопка газа в многоквартирном доме на улице Хабарова ранним утром в понедельник, 14 января, под завалами могут находиться трое жителей.
Известно, что в ходе спасательной операции было эвакуировано 140 человек, пятеро спасено из обрушенных квартир. На место выехал глава Ростовской области Василий Голубев.
Пожара после произошедшего не последовало. По уточненной информации, взрыв произошел, предварительно, на девятом, а не на седьмом этаже, как сообщалось ранее.
Как сообщал ранее Пятый канал, в результате ЧП произошло обрушение конструкций подъезда с девятого по седьмой этажи.