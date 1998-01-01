Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое

В результате частичного обрушения подъезда с девятого по восьмой этаж после хлопка газа в многоквартирном доме на улице Хабарова ранним утром в понедельник, 14 января, под завалами могут находиться трое жителей.

Известно, что в ходе спасательной операции было эвакуировано 140 человек, пятеро спасено из обрушенных квартир. На место выехал глава Ростовской области Василий Голубев.

— Дом кирпичный, обрушения затронули четыре квартиры на восьмом и девятом этажах, там четыре квартиры. Проводится эвакуация людей, — сообщили Интерфаксу в штабе МЧС.

Пожара после произошедшего не последовало. По уточненной информации, взрыв произошел, предварительно, на девятом, а не на седьмом этаже, как сообщалось ранее.

Как сообщал ранее Пятый канал, в результате ЧП произошло обрушение конструкций подъезда с девятого по седьмой этажи.