Бесчеловечный промысел: Мошенники наживаются на людях, шокированных взрывами газа

Понедельник 14 января был омрачен трагедией в ростовском городе Шахты — там взорвался бытовой газ. Обрушились два этажа, пять человек погибли, семеро пострадали. По данным МЧС, взрыв разрушил четыре квартиры, еще 12 были повреждены.

— Проснулись, на нас на спящих все упало. Руками шевелю, а потом еле выбралась. Сын вообще испугался, — рассказывает одна из потерпевших.

В четверг и пятницу в городе прошли похороны. К сожалению, ЧП произошло после недавних событий в Магнитогорске, где взрыв газа унес жизни 39 человек. Люди боятся заходить в дома с газоснабжением, но им некуда деваться — они живут в этих квартирах десятилетиями.

Трагедии можно было бы избежать, если бы специалисты более пристально следили за состоянием труб в квартирах, а чиновники не закрывали бы глаза на недочеты и нарушения. Элементарные правила эксплуатации, тотальный контроль качества оборудования позволят спасти человеческие жизни.

К сожалению, эти две трагедии выявили и еще одну беду нашего общества. Большинство жителей Магнитогорска отреагировали на трагедию, как и должны реагировать нормальные люди — в ту же ночь несли теплые вещи, еду, предлагали кров. Таксисты были готовы бесплатно отвезти куда потребуется. Чиновники, хоть и после поручения президента — но тоже зашевелились. Также было и в Шахтах.

Однако, в эти же дни — по всей стране активизировались и подонки. Начали ходить по квартирам, расписывали ужасы взрывов, а заодно предлагали чудо газоанализаторы. Причем по цене, кратно превышающей их реальную стоимость. Были и те, кто под видом проверки оборудования просто обкрадывали народ.

Переступив порог квартиры Владимир, одетый в форму сотрудника частной газовой службы Волгограда стал извиняться перед пенсионеркой Любовью Ивановной за долгое ожидание. Мол, из-за произошедших трагедий в Магнитогорске и Шахтах он сейчас нарасхват.

— Нас подняли вообще на ноги. Теперь летаем по всему городу. Я говорю, с Красноармейского сейчас в Советский к вам. Сейчас мы без работы, вообще не сидим, — рассказывает Владимир.

Показывать удостоверение пенсионерке Владимир не стал. Прошел на кухню, где начал сразу прочищать горелки газовой плиты, а затем стал рекламировать газоанализатор. Эту простую коробочку с датчиком нужно включить в розетку, и она запищит если пламя в конфорке погасло, а газ продолжает выходить.

— Паспорт на документ. Обязательно надо хранить. Когда будут проверки, проверки систем, чтобы совпадало, — утверждает молодой человек.

Но ведь паспорт, сертификат и сам прибор газовые компании никогда не смотрят во время проверок. Очередную порцию лапши на уши молодой человек начинает вешать, когда озвучивает стоимость устройства. Мол, цена его 14 тысяч рублей, но для пенсионерки он обойдется в два раза дешевле. Причем, реальная стоимость подобных приборов в Интернете начинается от 600 рублей. Юристы говорят — откровенный обман потребителя.

— Злоупотребление доверием потому что — они же не говорят вам правду, что этот прибор стоит 500 рублей. Мол вот он стоит 500, но мы как посредники продадим за 600. Они же увеличивают в несколько десятков раз стоимость этого прибора, — рассказывает адвокат Алексей Крюков.

Такую схему обмана сейчас активно проворачивают продавцы газового оборудования по всей стране. На этой неделе в квартиру Валентины Константиновны и ее внука Максима постучался незнакомец, представился сотрудником городской газовой службы. Оказавшись на кухне, он возмутился, почему до сих пор в квартире не установлен спасительный датчик. Предложил купить его за половину стоимости — 11 тысяч рублей.

— Начал говорить, что в Магнитогорске, мол взрыв был. Потом Максим подошел и начал документы проверять и тот что-то сразу засомневался, фамилию мою не записал и хоп, хоп, и пошел, — передает свою историю о столкновении с такими продавцами Валентина Просвирова.

Из дома Виктора Бантова двое преступников ушли только после того, как забрали у пенсионера последние 7 тысяч рублей. Ему сообщили — проводят плановую проверку газовых счетчиков из-за взрыва в Магнитогорске. Злоумышленники незаметно сорвали пломбу с прибора учета и тут же потребовали оплатить крупный штраф за это нарушение.

— Мы тебе газ отключим. Считай, в этой хате газа нет. Мы его отключили, — рассказывает Бантов.

Конец очередным визитам положили волгоградские полицейские. Они задержали троих местных жителей практически сразу. Добычей злоумышленников стали более 80 тысяч рублей. Никто из них вину пока не признал.

— Здесь зачем находитесь?

— В гости к своим, машину хотел на учет поставить.

— Ваш автомобиль?

— Мой, — так злоумышленники объясняют свои походы.

Журналисты Пятого канала решили пойти на эксперимент и устроиться в частную газовую компанию. В бизнес-центре в Калининском районе Петербурга на двери офиса нет никакой вывески. Собеседование проводит некий менеджер компании «Газконтроль». Вот только никаких сведений об этой фирме из открытых источников найти не удалось. В день получаешь две — три тысячи рублей. Нужно всего лишь ходить по домам и предлагать людям приобрести газовые извещатели.

— Это распределение систем безопасности. То есть в связи с участившими взрывами и пожарами. Ты видел Магнитогорск. В Питере тоже частые взрывы, пожары. Идет программа «Безопасный город от государства, — рассказывает менеджер компании.

Уже на следующей неделе нужно начинать обрабатывать горожан. Но дальнейшее собеседование приходится прервать. Во время интервью менеджер уверяет, что работают они честно, а сотрудников набирают не в связи с трагедиями.

— Я вам хочу донести сразу. Это никак не связано ни с какой трагедией, мы работаем достаточно давно, — уверяет сотрудник «Газконтроля».

Привлечь подобных мошенников хоть к какой-либо ответственности порой очень сложно. Потому специалисты предупреждают жителей — сотрудники газовых служб не ходят по квартирам и не навязывают покупку приборов. Но если к вам пришел незнакомец потребуйте удостоверение, обратите внимание на форму и узнайте, работает ли этот сотрудник в компании и проходит ли в вашем доме плановая проверка.

— Позвонив по телефону 04 и 104 с мобильного и узнать, действительно ли у Вас проходит плановая проверка, также эту информацию можно получить с сайта администрации, с сайта Петербурггаз, можно позвонить в управляющую компанию, — объясняет Александр Хозяйкин, мастер участка газораспределительной организации Санкт-Петербурга.

Сотрудник частной газовой компании Владимир из Волгограда сразу подсунул Любови Ивановне документы для оплаты. Но отдавать деньги она не стала. Как только на кухне появилась съемочная группа с камерой молодой человек начал собирать вещи.

— Вот так к пенсионерам приходите?

— Мы не к пенсионерам приходим.

— Забирайте свое оборудование и уходите.

— Никто вам ничего не навязывает. Кто хочет, тот берет, — принялся оправдываться продавец газоанализаторов.

Владимир заверил, что они никакие не мошенники, и даже имеют офис в Волгограде. Там одна из сотрудниц рассказала, что их продавцы получают минимум десять тысяч рублей в неделю. Для Волгограда — неплохие деньги. Вот только зарабатывают они на горе людей и трагедиях.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередном взрыве — на этот раз на газопроводе под Петербургом.