Бежавший экс-депутат и миллиардер: что известно о теневом владельце шахты «Листвяжная»

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По факту взрыва метана в шахте в Кемеровской области, унесшего жизни 51 человека, был задержан ее официальный собственник. Однако истинным владельцем оказался другой человек. И он баснословно богат.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв газа в Шахтах

В Кемерове под арест отправился долларовый миллионер из списка «Форбс». Владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев ближайшие два месяца проведет в местном СИЗО.

Следствие считает президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), одним из виновников трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Согласно данным правоохранителей, деньги на покупку газоанализаторов и самоспасателей выделялись, но фактически средства безопасности никто не приобретал. Помимо Федяева, задержаны гендиректор Геннадий Алексеев, техдиректор холдинга Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия», — докладывает руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко

Но у следователей появилась еще одна фамилия — Владимир Гридин. И вот здесь становится все интересно. По словам одного из арестованных менеджеров компании, именно Гридин вместе с сыном Андреем контролировал компанию через офшорную фирму Mirtrade — ей принадлежит 50% акций холдинга. За год ее оборот составил более полутора миллиардов долларов. Это принесло Гридину 132 миллиона.

Однако реальный владелец шахты уехал в Монако — избежал допроса и, возможно, даже ареста. Гридин был депутатом Госдумы. Холдинг СДС он основал вместе с Федяевым 17 лет назад, а потом вышел из бизнеса. Сейчас Forbes оценивает состояние Федяева в 550 миллионов долларов. Виновным он себя не признает.

Кстати, в Следственном комитете заявили, что уже после аварии руководство шахты задним числом закупало средства безопасности. Так они пытались доказать свою невиновность.

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