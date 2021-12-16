Владелец «Листвяжной» предпочел забыть о своих словах Путину перед арестом

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В Кемерово по решению суда взяли под стражу сразу четверых высокопоставленных фигурантов уголовного дела о взрыве метана на шахте, который привел к гибели 51 человека.

Фото, видео: ТАСС / Киселев Максим; 5-tv.ru

Тема:
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Владельцу и топ-менеджеру трагически известной шахты «Листвяжная» пришлось ответить за слова, сказанные президенту.

На совещании у Путина Михаил Федяев и Геннадий Алексеев каялись и брали ответственность на себя — а в суде уже не понимали, в чем их обвиняют.

В среду, 15 декабря, в Кемерово арестовали сразу четверых фигурантов уголовного дела. Под стражу отправили и Федяева, и Алексеева, а также технического директора компании «СДС-уголь» Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в нарушении требований безопасности и злоупотреблении полномочиями.

Взрыв в «Листвяжной» произошел 25 ноября, в забое погибли 46 горняков и пятеро спасателей.

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