Кадры с места крушения: В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing-707

В пригороде столицы Ирана — Тегеране — потерпел крушение грузовой самолет Boeing 707 авиакомпании Kyrgyzstan Airlines, принадлежащий государственной армии. По предварительным данным, погибли все 15 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Одному человеку удалось выжить. За его жизнь сейчас борются медики.

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Агентство Fars сообщает, что экипаж не справился с управлением при посадке, из-за чего самолет въехал в жилой район. Информация о жертвах на земле не поступала. Обстоятельства случившегося выясняются.

На кадрах с места ЧП видно, как пожарные тушат горящие обломки. Рядом с хвостом самолета видны частные дома и хозяйственные постройки.

📸 تصاوير كامل از محل سانحه بوئينگ ٧٠٧ در كرج#سقوط_هواپیما pic.twitter.com/IFWJsZFvNm — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 14 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair.