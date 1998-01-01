Бывший бухгалтер «Седьмой студии» останется под арестом до 19 апреля

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста экс-главбуха автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Нине Масляевой. Об этом стало известно в понедельник, 14 января, на заседании по делу о хищении 133 миллионов рублей. Эти деньги выделили из бюджета на экспериментальный проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова.

— Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Масляевой меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 19 апреля, — приводит ТАСС слова судьи.

В ноябре 2018 года уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского направили в суд. По версии следствия сотрудники «Седьмой студии» заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками, оплачивали выдуманные услуги и через какое-то время получали «отмытые» деньги обратно. Документы отправляли в Министерство культуры, чем подтверждали успешное освоение выделенных средств.